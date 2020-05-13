Тула, , 08:52 — REGNUM Медики Тульской области полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, об этом сообщили в пресс-службе управления правительства Тульской области по итогам совещания у губернатора Алексея Дюмина.

Как сообщил министр здравоохранения региона Алексей Эрк, в учреждениях здравоохранения региона за счёт бюджетных и внебюджетных источников создан достаточный запас средств индивидуальной защиты (СИЗ).

На данный момент для региона закуплено более двух миллионов масок, более 60 тысяч респираторов, более 450 тысяч перчаток, более 52 тысяч защитных костюмов, более 63 тысяч защитных экранов для лица и глаз, более 10 тысяч литров дезинфицирующих средств. Общая стоимость поступившей помощи оценивается в 290 млн рублей. Кроме того, заключены контракты на поставку средств индивидуальной защиты за счёт регионального бюджета.

В регионе налажено и собственное производство средств индивидуальной защиты. На данный момент на выпуск масок перешли более 30 предприятий лёгкой промышленности, в общей сложности они выпускают около 400 тысяч масок в сутки — масками обеспечиваются сотрудники системообразующих предприятий, госслужб, а также маски продаются в розничной аптечной сети.