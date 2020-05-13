Бразилиа, , 08:52 — REGNUM Общее количество новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Бразилии выросло за последние сутки на 9258 и теперь составляет 177 589. Об этом 13 мая сообщает бразильский минздрав.

Также уточняется, что за это же время в стране 881 человек умер от нового заболевания, в результате чего общее число скончавшихся от COVID-2019 в Бразилии выросло до 12 400 человек.

При этом указывается, что общее число вылечившихся от COVID-2019 на территории страны на сегодняшний день составляет 72 597 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Иране за сутки выявили 1 тыс. 481 случай заражения коронавирусом.