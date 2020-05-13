Ставрополь, , 09:03 — REGNUM Суд избрал меру пресечения жителю Ставрополья, бросившему в соседский двор гранату и устроившему взрыв. По ходатайству следствия, подозреваемый заключен под стражу, сообщили ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе краевого следственного управления СК РФ.

Напомним, инцидент произошел вечером 11 мая в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа. Установлено, что 67-летний местный житель, недовольный шумным поведением соседей, прошел к ним во двор и бросил гранату. Произошел взрыв, в результате которого пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. По данным СК, сейчас их жизни ничего не угрожает.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Известно, что ранее он был судим за незаконный оборот оружия и угрозу убийством. Отмечается, что на месте преступления продолжают работать следователи-криминалисты.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram сообщил, что подозреваемый в момент происшествия был пьян, а компания, в которой находились пострадавшие, в это время отмечала семейный праздник.

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