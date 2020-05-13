Москва, , 08:51 — REGNUM Распространение слухов и фейков о COVID-19 сильно увеличивает риск заболеть, считает социальный антрополог, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Александра Архипова. Ранее информируя в интервью корреспонденту ИА REGNUM об основных четырёх причинах, которыми психологи, социологи, антропологи, экономисты и фольклористы из самых разных стран объясняют активную циркуляцию слухов и фейков во время пандемии, она привела пример с американским исследованием, обнародованным 20 апреля 2020 года.

Оно показало, что люди, смотревшие передачу ультра-правого канала Fox News, где в феврале рассказывалось, что вируса не существует, это «заговор политиков», на 30% больше заболели коронавирусом — они не выполняли меры предосторожности.

Месте с тем, исследования показывают, что люди с более высоким уровнем научных знаний и высоким уровнем когнитивных способностей лучше отделяют настоящие новости от фейковых и меньше склонны соглашаться распространять такую информацию. К тому же обмен слухами, фейками, конспирологическими теориями, усиливается, если рассказчик испытывает стресс и пониженное чувство контроля над своей жизнью. Существует ещё и зависимость между распространением слухов и фейков и ростом недоверия к институтам власти и официальным источникам информации.

Для того, чтобы остановить волну панических рассылок, Александра Архипова и её коллеги создали «Энциклопедию коронавирусных фейков и слухов».

На этом ресурсе можно найти несколько типов недостоверных текстов о COVID-19.

Первый — это псевдомедицинские советы, данные якобы «молодым врачом из РФ Юрой Климовым, который работает с вирусом Ухани» или «известными израильскими врачами».

Второй тип представляет собой народные или религиозные рецепты: эти истории со ссылкой на авторитетного человека сообщают, что защититься от заражения или излечить вирус помогают, имбирь, привязанный к ноге, чеснок или крест на двери, нанесенный оливковым маслом.

Третий тип, весьма распространенный — алармистские предупреждения о том, что случится в ближайшем будущем или уже где-либо происходит: «Сегодня ночью черные вертолеты будут дезинфицировать город с воздуха, отойдите от окон, не выходите на улицу, передайте всем».

Четвертый тип — панические «свидетельства» о происходящем от первого лица. «Стоит обратить внимание, что сами по себе эти свидетельства потенциально могут не быть фейком, хотя могут содержать преувеличение отдельных фактов или быть излишне эмоционально окрашены. Однако часто они отрываются от автора и, сохраняя структуру рассказа «от первого лица», начинают бродить по сети, обрастая все большими подробностями», — объясняют авторы проекта.

К пятому типу они отнесли фабрикаты (подделки официальных документов), к шестому — рассказы об этиологии вируса.

Примеру, в одном из фэйков говорится о том, что телекоммуникационная связь нового стандарта 5G, который специально разработали агенты влияния, подавляет иммунную систему человека, в результате чего ослабевший организм жертв сильнее подвержен заражению коронавирусом.

В феврале 2020 году в сибирских городах (Томск, Новосибирск, Кемерово) начали распространяться в устном виде слухи о том, что власти добавляют в городской водопровод дезинфицирующие средства для борьбы с коронавирусом, но употреблять такую воду опасно для людей.

В конце марте в социальных сетях и мессенджерах начинает распространяться предупреждение, что в Москве растет число уличных преступлений, совершенных сезонными рабочими (гастарбайтерами), оставшимися без средств к существованию.

В последних числах марта в мессенджерах и социальных сетях стали появляться предупреждения, что шутки про коронавирус будут наказываться штрафом или административным арестом.

В начале апреля 2020 года в русскоязычных рассылках появился текст об опасности, исходящей от людей, распространяющих медицинские маски среди населения. Маски якобы пропитаны наркотическим средством, которое усыпляет человека, после чего его грабят.

По словам Александры Архиповой, помимо создания сетевых сайтов-анализаторов, посвященных фейкам, необходима организация прозрачной вертикальной коммуникации, когда любое подозрение, слух, повод для паники будут публично и быстро анализироваться представителями власти и экспертами.

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