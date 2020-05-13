Оренбург, , 08:44 — REGNUM В Оренбурге снят карантин по коронавирусу с двухподъездного пятиэтажного дома № 66 в переулку Тупой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Напомним, карантин в доме введен с 29 апреля. Сначала ограничили доступ в первый подъезд и выход из него, затем под карантин попал и второй подъезд.

С половины дома карантин снят 6 мая. Теперь карантин снят с другой части жилого здания. Места общего пользования многоэтажки обработаны специалистами УЖКХ города совместно со специализированной организацией.

Стоит отметить, в Оренбургской области на 12 мая зафиксировано 1243 носителя коронавируса. Выздоровели 377 пациентов, которые получали лечение от коронавирусной инфекции. Скончались пятеро.

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