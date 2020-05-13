Мехико, , 08:44 — REGNUM Общее число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Мексике за минувшие сутки превысило 38 тысяч человек. Об этом 13 мая сообщил во время регулярной пресс-конференции директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

«Число случаев (заражения коронавирусной инфекцией), выявленных с 27 февраля, составляет на сегодня 38 324», — приводит его слова РИА Новости, также он добавил, что активными из них является только четверть.

Кроме этого, уточняется, что количество новых заражений за последние 24 часа составило 1 997 случаев, при этом число активных из них составляет 529, а за последние 14 дней — 8 817 человек.

При этом количество летальных исходов от COVID-2019 в Мексике составляет 353 за прошедшие сутки и 3 926 в общей сложности.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в мире от болезней, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончался 291961 человек.