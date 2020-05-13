Домодедово, Московская область, , 08:52 — REGNUM В рамках всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ сразу в трех акциях задействована ее участница, генеральный директор газеты «Призыв» Юлия Костюк. Об этом сообщается на сайте «Лидеры России. Политика».

Костюк занимается доставкой пожилым людям книг, проверкой соблюдения требования Роспотребнадзора магазинами, а также поддержкой предпринимательства.

«Жители старшего поколения любят читать. Поэтому для тех, кто находится на самоизоляции, мы организовали доставку книг», — рассказала Костюк о работе редакции своей газеты. По полученным заявкам сотрудники редакции подбирают нужные книги и доставляют их пожилым людям.

Участница акции также рассказала, что они проводят вместе с активистами отделения «Молодая гвардия Единой России», старшими по домам и другими участниками рейды по магазинам, проверяя наличие разметки для соблюдения дистанции между покупателями, администратора в зале, масок и перчаток у персонала и соблюдение других требований Роспотребнадзора, направленных на профилактику заражения коронавирусом.

Третий проект «Поддержи Домодедовское» Костюк создала совместно с Торгово-промышленной палатой для поддержки местных предпринимателей путем рассказа об их работе жителям. Выпуски передачи «Поддержи Домодедовское» уже транслируются на местном телеканале и публикуются в социальных сетях, в частности, в Instagram «ТВ-Домодедово».