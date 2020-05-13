Ставрополь, , 08:45 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Ставропольском крае по состоянию на утро 13 мая выросло до 1176. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 51 человека, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Владимир Васильев.

По словам губернатора, состояние 20 пациентов с COVID-19 оценивается как тяжелое, еще 69 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Выздоровели в крае за весь период 380 пациентов (+55 за последние 24 часа), в 21 случае заражение коронавирусом привело к летальному исходу.

Владимиров также сообщил, что на Ставрополье удалось купировать очаги заражения. При этом он подчеркнул, что расслабляться еще слишком рано и, несмотря на ряд вводимых послаблений, внимание к профилактике ослаблять нельзя.

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