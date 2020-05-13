Красноярск, , 08:42 — REGNUM Жители Красноярского края будут штрафоваться за нарушение масочного режима на те же суммы, как и при нарушении режима самоизоляции. Об этом со ссылкой на региональное правительство 13 мая сообщает региональный портал Newslab.ru.

За нахождение без маски в месте, где в соответствии с указам губернатора Красноярского края Александра Усса ношение масок или заменяющих их защитных изделий является обязательным, физические лица будут штрафоваться на сумму от 1 до 3 тысяч рублей. Должностные лица — от 15 до 30 тысяч рублей. Юридические лица — от 100 до 200 тысяч рублей.

При повторном совершении административного правонарушения сумма штрафа для физлиц составит уже от 3 до 5 тысяч рублей, а для других субъектов фактически удвоится.

Как сообщало ИА REGNUM, с 13 мая на территории Красноярского края вводится режим обязательного ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания — масок, респираторов или заменяющих их текстильных изделий. Жители и гости региона обязаны носить их в общественном транспорте и такси, на остановках, при посещении организаций, магазинов и других мест скопления людей.

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