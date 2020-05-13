Вашингтон, 13 мая 2020, 08:39 — REGNUM В мире от болезней, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончался 291 961 человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Всего в мире выявлено 4,26 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 1,49 млн человек.
На первом месте по числу выявленных случаев находятся США — 1,36 млн. Далее идут Россия (232 тыс.), Испания (228 тыс.), Великобритания (227 тыс.), Италия (221 тыс.) и Франция (178 тыс.).
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