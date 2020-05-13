Москва, , 08:36 — REGNUM Российские врачи с тревогой ждут середины мая, когда станет ясно, как повлияли майские праздники на развитие ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом заявила главный врач Клинической больницы №1 МЕДСИ в Подмосковье, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

«Мы, конечно, с тревогой ожидаем, что будет через неделю после окончания майских праздников — в любом случае все врачи это ожидают с тревогой», — сказала Шаповаленко.

По её словам, до сих пор не все понимают опасность коронавирусной инфекции. Однако это действительно тяжёлая, особо опасная, контагиозная инфекция, которая вызывает серьёзные осложнения, подчеркнула врач. Она привела в пример свою работу в реанимации, когда «из 42 человек 38 лежат на аппаратах».

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