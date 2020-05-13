Энгельс, Саратовская область, , 08:24 — REGNUM В Саратовской области оскандалилась очередная чиновница. Бурю возмущения общественности вызвал её комментарии в социальной сети о материальной помощи семьям с детьми. За свои унизительные и хамские высказывания сотрудница Центра молодёжных инициатив в городе Энгельсе Лидия Прозорова поплатилась своей должностью.

Чиновника в сообществе «Подслушано Энгельс» в соцсети «ВКонтакте» прокомментировала выплаты в размере 10 тыс. рублей, которые на фоне пандемии коронавирусной инфекции предложил выделить президент России Владимир Путин. Граждане могут получить эти деньги за каждого ребёнка в возрасте от трёх до 16 лет.

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«Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то, не скулили, а сейчас рождающим все должны и обязаны. И чем больше дают, тем больше хочется, — высказалась заместитель директора по административно-хозяйственной части муниципального учреждения Прозорова. — Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали».

После публикации была организована проверка, на время которой чиновницу отстранили от работы. Вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров потребовал отставки Прозоровой. Он подчеркнул, что «чванство, хамство и необдуманные высказывания чиновников в общении с населением неприемлемы».

«Недопустимо общаться в подобном тоне с людьми. Считаю, что таким служащим, как Прозорова, не место в органах местного самоуправления», — приводит ИА «Регион 64» слова Пивоварова.

12 мая исполняющий обязанности главы района Алексей Стрельников сообщил, что Прозорова уволена.

Напомним, в январе 2019 года в Саратове после скандала с субботником, на котором учителей заставили убирать снег, была уволена глава отдела образования администрации Октябрьского района города.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Госдуму РФ был внесён законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 5.61 КоАП РФ, установив, что оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме, а также касаться не только другого лица, но и группы лиц. Максимальное наказание повлечет наложение административного штрафа в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до двух лет.

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