Горно-Алтайск, , 08:23 — REGNUM Специалисты Роспотребнадзора проверили работу очистных сооружений Горно-Алтайска после обращения граждан. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления, жители сообщают о неприятном запахе.

Однако пробы воздуха на границе жилой застройки, как оказалось, соответствуют требованиям по сероводороду и аммиаку. Иловые площадки находятся на консервации, соответственно, не могут быть источником гнилостного запаха.

«Цех механического обезвоживания осадков работает в штатом режиме, бесперебойно обеспечивая качественное сгущение осадка сточных вод. Регулярно проводится обработка средством для нейтрализации неприятных запахов сточных вод, обезвоживания шламов», — отметили в управлении.

Для предупреждения неприятного запаха специалисты рекомендовали гендиректору АО «Водоканал» увеличить кратность обработки осадка от неприятного запаха.

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