Москва, , 08:21 — REGNUM Алтайский край, а также Новосибирская, Омская, Свердловская, Томская области и еще некоторые регионы азиатской части России в ближайшие дни ожидает приход аномального тепла. Об этом 13 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На азиатской территории в ближайшие три дня (ожидается) супервысокая температура (воздуха)», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Также он указал, что в Омской области в эти дни ожидается +31… +36 °С, что на 12−13 градусов выше климатической нормы, в Курганской, Свердловской и Челябинской областях — +21… +27 °С, в Тюменской — +27… +31°С.

Кроме этого, как рассказал синоптик, аномально теплая погода будет на территории Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, а также в Алтайском крае, Хакасии и Туве.

При этом Вильфанд уточнил, что причиной аномального тепла в указанных регионах станет стационарный циклон, установившийся над азиатской частью России.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре рассказали, что в среду, 13 мая, в Москве будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха +10… +12 °С.