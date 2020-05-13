Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Власти Соединенных Штатов решили пока не использовать произведенные в России аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» до выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга. Об этом информирует Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США.

«Результаты расследования, проводимого российскими властями в связи с пожаром в Санкт-Петербурге, поможет нам принять решение относительно любого будущего использования аппаратов ИВЛ», — сообщили в ведомстве.

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В FEMA добавили, что Россия направила эти аппараты США в начале апреля, когда в Нью-Йорке и Нью-Джерси прогнозировалась острая нехватка ИВЛ. Аппараты находились на складах, поскольку ситуация с коронавирусом стабилизировалась и российские ИВЛ оказались не востребованы.

Как сообщало ИА REGNUM, в больнице Святого Георгия рано утром 12 мая произошло возгорание аппарата ИВЛ. В результате пожара погибли пять человек. С этажа, где произошло возгорание, вывели 150 человек. Пожарные потушили возгорание на площади 10 кв. метров.

По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание в электрооборудовании. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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