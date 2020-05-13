Новосибирск, , 08:07 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 13 мая, за сутки выписано 66 пациентов с отрицательными результатами контрольных тестов. Выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Таким образом, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в регионе — 1300 (в том числе 80 детей), выздоровели 404 человека, 16 — скончались.

В отделениях реанимации сейчас находится 51 пациент, на ИВЛ — 20 человек. Всего в Новосибирской области сделано 62 933 теста на коронавирус.