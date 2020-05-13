Хабаровск, , 08:01 — REGNUM Мигрант из Средней Азии, призывавший в сети к совершению террористических преступлений, задержан в Хабаровске.

Читайте также: В Хабаровске несостоявшийся террорист вместо Сирии отправился в колонию

Как выяснило ИА Хабаровский край сегодня, гражданин одной из среднеазиатских стран прибыл в Хабаровск в поисках работы. Проникшись идеями радикального ислама, он среди своих знакомых пропагандировал терроризм. Он же, в феврале 2020 года, призывал оказывать помощь, в том числе финансовую, радикальной террористической организации, запрещенной в России.

Мигрант арестован в апреле 2020 года. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 лет колонии строгого режима получил несостоявшийся террорист в Хабаровске. Он пытался улететь в Сирию, чтобы вступить в террористическую организацию.