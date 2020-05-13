Новосибирск, , 07:51 — REGNUM В Новосибирске с сегодняшнего дня, 13 мая, общественный электротранспорт переходит в штатный режим работы. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Так, подвижной состав Новосибирского метрополитена работает с 6:00 до 24:00. Интервал движения электропоездов в часы пик составляет 3−3,5 минуты, в межпиковое время — 5 минут.

Уточняется, что с 14 мая наземный пассажирский транспорт также вернётся к штатному расписанию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что наземный пассажирский транспорт Новосибирска с 3 апреля начал работать с увеличением интервала движения до 30 минут в период с 21:00 до 23:00 (время местное).

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