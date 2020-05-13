Санкт-Петербург, , 07:51 — REGNUM В пункт базирования в Кронштадте вернулись корабли Ленинградской военно-морской базы, участвовавшие в торжественных мероприятиях в Санкт-Петербурге, посвящённых 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. О выходе кораблей к месту постоянного базирования 12 мая сообщила пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

У набережных Невы в Санкт-Петербурге были ошвартованы малый противолодочный корабль «Казанец», учебный корабль «Перекоп», базовый тральщик «Павел Хенов» и противодиверсионный катер «Нахимовец».

В День Победы на боевых кораблях были подняты праздничные флаги расцвечивания. Утром их экипажи были построены для торжественного подъёма Государственного флага России, военно-морского флага и Знамени Победы. С борта кораблей весь день велась трансляция празднования 75-й годовщины Победы, звучали мелодии военных лет.

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