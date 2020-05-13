Смоленск, , 07:41 — REGNUM Парки и скверы снова будут открыты для жителей Смоленска с 13 мая, об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Откроют посещение парков и скверов для граждан при соблюдении ими социальной дистанции, а также при условии, что оно не будет массовым», — уточнили в администрации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в регионе принято решение о масочном режиме для жителей — маски и перчатки рекомендуется использовать при посещении общественных мест. Также в Смоленской области сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания.