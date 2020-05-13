Мехико, , 07:36 — REGNUM Соглашение о постепенной отмене ряда ранее введенных из-за распространения нового коронавируса ограничений в Мексике утвердил Генеральный совет государства по здравоохранению, 12 мая сообщается на его странице в Twitter.

Речь идет о деятельности компаний строительной и добывающей отраслей, а также организаций, занятых производством транспортного оборудования.

Кроме того, режим карантина будет отменен на тех территориях, которые не граничат с регионами, где фиксируются случаи заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Мексике число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 38 тысяч.

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