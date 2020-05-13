Владивосток, , 07:33 — REGNUM Не менее чем у 100 медработников в Приморье подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.

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«Требуются перегруппировки врачебного персонала. У нас врачи сами заражаются коронавирусной инфекцией, на сегодня порядка 100 медиков переболели, кто-то ещё находится в процессе болезни», — цитирует Интерфакс губернатора Олега Кожемяко.

Ежедневно в Приморском крае выявляют десятки новых носителей коронавируса. На 13 мая в регионе официально подтверждено заражение коронавирусом у 1007 человек.

В регионе начались активные дополнительные выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами.

Режим ограничений действует до 1 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах страны фиксируются массовые заражения медиков, больницы и отделения закрывают на карантин.