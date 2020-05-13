Пекин, , 07:24 — REGNUM Стихотворение китайского поэта и переводчика Вэнь Синя «Если бы не эпидемия», в котором выразил солидарность с русским народом в День Победы, было опубликовано на русскоязычной страничке китайской газеты «Жэньминь Жибао» в социальной сети Facebook.

Вэнь также является доктором российской литературы. В своем стихотворении он рассказывает, что эпидемия коронавируса помешала народам Китая и России вместе отпраздновать День Победы так, как было задумано, однако она не разорвала солидарность двух народов.

«Мы могли бы поднявши портреты, Выступить в шествии «Бессмертного полка», Пройти Красную площадь мимо Вечного огня. С вами, народом России вместе отметить эту Великую Победу!», — говорит поэт.

Он также в своем произведении вводит образ бокала, который наполнен общими слезами радости и воспоминаний двух народов, переживших эту страшную войну. Кроме того, он называет мировую пандемию коронавируса новым выздовом, который встал перед Китаем и Россией, которые «снова вместе, плечом к плечу вступили в эту войну без пороха!».

В конце стихотворения поэт подчёркивает, что Китай вместе с Россией в этой войне и будет поддерживать ее в приближении победы.