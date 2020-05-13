Сеул, , 07:22 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее составило 10 962 после подтверждения положительных результатов еще у 26 пациентов, сообщается на сайте южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Число летальных исходов от заболевания COVID-19 осталось на прежнем уровне — 258.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за новой вспышки коронавируса в Южной Корее власти решили продлить до 20 мая режим дистанционного обучения школьников.

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