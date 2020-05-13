Амстердам, , 07:20 — REGNUM В Нидерландах сообщают, что потребление электронных сигарет наносит больше вреда, чем предполагалось до сих пор. Об этом говориться в докладе Института Тримбос, занимающегося вопросами психического здоровья и аддикции. Институт рекомендует государству принять меры, направленные на снижение потребления электронных сигарет.

Исследователи изучили ряд научных работ о последствиях потребления электронных сигарет. Они пришли к выводу, что сами по себе электронных сигарет менее вредны, чем обычный табак. Однако многие курильщики курят одновременно как обычные, так и электронные сигареты.

Кроме того, несовершеннолетние потребители электронных сигарет в дальнейшем чаще переходят к курению обычных сигарет.