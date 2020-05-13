Владивосток, , 07:30 — REGNUM Медицинские работники в Приморье начали получать дополнительные выплаты за работу с носителями коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: Коронавирус в России: героизм медиков и непрерывная борьба — все новости

Всего в списках на допвыплаты 3106 врачей, медсестёр и младшего персонала, а также водителей скорой помощи.

По данным министерства здравоохранения Приморья, за счёт иных межбюджетных трансфертов медикам и другим сотрудникам выплачено 85,2 млн рублей стимулирующих.

«Выплаты получили: 813 врачей на общую сумму 34,1 млн рублей, 1777 средних медицинских работников — более 42 млн, 322 младших медработника — более 7 млн рублей, а также 193 водителя автомобилей СМП — 1,7 млн», — пояснили в правительстве.

Доплаты финансируются из федерального и краевого бюджетов. Уже выплачено 26 млн рублей 885 медицинским и иным работникам, исходя из расчета 80 тыс. рублей врачам, 50 тыс. — среднему медперсоналу и 25 тыс. — младшему персоналу, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях. А также 50 тыс. рублей врачам и 25 тыс. рублей среднему младшему персоналу и водителям скорой медицинской помощи.

Ещё одна выплата для стимулирования медиков начисляется исходя из расчёта 80% среднемесячного дохода от трудовой деятельности врача, 40% среднего медицинского персонала и 20% младшего медицинского персонала за фактически отработанное время. Такую поддержку уже получили 2912 медицинских работников. Общая сумма выплат составила 59,4 млн рублей.

По инициативе губернатора Олега Кожемяко выплаты стимулирующего характера на сумму более 31 млн рублей направили 2750 медицинским и иным работникам из резервного фонда краевого правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии увеличили количество коек для госпитализации пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией, теперь их — 1116, более 500 — в Якутске.