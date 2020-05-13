Омск, , 07:10 — REGNUM В Омской области ужесточают контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в аптеках, магазинах и транспорте. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

В регионе продлён режим самоизоляции, однако поэтапно запускаются предприятия.

«Мы пошли навстречу гражданам и бизнесу, испытывавшим трудности. Ключевое условие — обеспечить безопасные условия для своих работников и клиентов. К сожалению, в том, что касается соблюдения санитарных норм и мер защиты, бизнес не всегда идёт навстречу региону и населению», — подчеркнул губернатор Омской области Александр Бурков.

В регионе с 1 мая введён масочный режим во всех общественных местах.

Бурков попросил глав муниципалитетов «предпринять все меры, чтобы масочный режим соблюдался в аптеках, продуктовых магазинах, во всех вновь открывающихся предприятиях розничной торговли». Отдельно губернатор выделил общественный транспорт.

«Неважно, пришли люди в продуктовый магазин, аптеку или сели в транспорт, все входящие должны быть в масках, а все работники — и перчатках. Возможность приобрести средства индивидуальной защиты сегодня есть», — утверждает глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 12 мая коронавирус был выявлен у 332 человек. Из них 274 случая выявлено в Омске, остальные — в районах.

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