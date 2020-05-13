Веллингтон, , 07:32 — REGNUM В Новой Зеландии прекращено действие режима чрезвычайного положения, введённого правительством 25 марта из-за пандемии нового коронавируса, и начался переходной период, заявил министр гражданской обороны Новой Зеландии Пеени Хенаре. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 13 мая на сайте правительства.

«Чрезвычайное положение на всей территории Новой Зеландии отменено, и объявлен общенациональный переходный период, в связи с подготовкой страны к переходу на второй уровень угрозы безопасности в связи с COVID-19», — говорится в тексте.

Вступивший в силу с полудня 13 мая переходный период будет действовать в Новой Зеландии в течение 90 дней, если он не будет продлён или прекращён раньше.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Новой Зеландии приняло решение о значительном смягчении карантинных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, за последние два дня в стране не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев заражения в Новой Зеландии составляет 1497 человек. От осложнений в связи с COVID-19 скончался 21 человек.

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