Абакан, , 06:41 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждён 21 новый случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в правительстве региона.

Один случай выявлен в Абаканской клинической больнице. Восемь человек поступили с признаками респираторной инфекции. Остальные случаи — семейные и служебные контакты.

Прошли лечение и выздоровели ещё 43 пациента. Общее число выздоровевших выросло до 132.

Всего в Хакасии по состоянию на 13 мая коронавирус выявлен у 524 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике за весь период скончались девять пациентов с коронавирусом.

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