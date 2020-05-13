Анжеро-Судженск, Кемеровская область, , 06:26 — REGNUM Корпус № 8 стационара Анжеро-Судженской городской больницы в связи с эпидситуацией по коронавирусу полностью перепрофилирован. Здесь открыли отделение для лечения больных пневмонией, сообщает министерство здравоохранения Кузбасса.

Помощь в отделении получают жители Анжеро-Судженского городского округа, Яйского и Ижморского районов, города Тайга.

Отделение рассчитано на 50 коек и приспособлено для нахождения профильных пациентов. Работа осуществляется только в средствах индивидуальной защиты.

«В отделении имеется изолятор, — рассказала заместитель главного врача Оксана Белоусова. — Больные с подозрением на коронавирусную инфекцию изначально госпитализируются в мельцеровский бокс. На базе отделения организована палата интенсивной терапии, где имеется аппарат ИВЛ».

В отделении работают два врача-терапевта, пятнадцать человек среднего медперсонала и два младшего.