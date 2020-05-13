Сеул, , 05:49 — REGNUM Власти Южной Кореи намерены выявить всех посетителей района Итхэвон в Сеуле, где был зафиксирован очаг распространения коронавируса нового типа, заявил премьер-министр республики Чон Се Гюн в ходе совещания.

Глава южнокорейского правительства отметил, что тесты будут проводиться анонимно, в связи с чем он призывает всех посетителей района добровольно сдать анализы на выявление коронавирусной инфекции. Чон Се Гюн пообещал обеспечить полную сохранность персональных данных сдавших анализы.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю в Южной Корее была зафиксирована новая вспышка заражения коронавирусом нового типа. Сообщалось, что они из инфицированных посетил ряд баров и ночных клубов в районе Итхэвон в Сеуле. Из-за этого заразиться коронавирусом могли более тысячи человек.

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