Чанчунь, Китай, , 05:44 — REGNUM В провинции Цзилинь на северо-востоке Китая подтверждено шесть новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 13 мая агентство Синьхуа.

Местная комиссия здравоохранения сообщила, что все шесть случаев инфицирования являются внутренними, а не завезенными из-за рубежа. Все заболевшие контактировали с заболевшими ранее.

Также известно об одном новом случае подозрения на инфекцию и одном бессимптомном случае инфицирования. Всего в регионе насчитывается 114 местных случаев COVID-19, включая одного погибшего и 92 выписанных из госпиталей региона по выздоровлению.

Напомним, что сутками ранее власти Китая направили в провинцию бригаду специалистов, которая будет вести борьбу с новой кластерной вспышкой эпидемии в регионе.

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