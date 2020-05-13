Ухань, Китай, , 05:40 — REGNUM В провинции Хубэй в центральной части Китая не выявлено новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 13 мая агентство Синьхуа.

Всего в провинции зафиксировано 598 бессимптомных случаев заражения вирусом, которые находятся под наблюдением врачей. Из них шесть прибавили за прошедшие сутки, еще 14 были освобождены из-под карантина. Шесть пациентов остаются в госпитале провинции с диагнозом COVID-19, из них один — в критическом состоянии.

Общее число погибших от инфекции в провинции Хубэй, которая ранее была эпицентром эпидемии, достигло 4 512 человек, включая 3869 в столице региона городе Ухане. Всего же в регионе инфекцией заразились 68 134 человека, включая 50 339 в Ухане.