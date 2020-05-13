Новосибирск, , 05:39 — REGNUM В Новосибирской области активизировались клещи. Количество укусов на территории региона выросло на 60% по сравнению с 2019 годом, сообщил министр здравоохранения области Константин Хальзов.

«Обращаю внимание на то, что у нас в период с 29 апреля по 5 мая было зарегистрировано укусов клеща 1362, что на 60% выше аналогичного периода прошлого года», — цитируют Хальзова «Все новости Новосибирской области».

Он обратился к руководителям районов и попросил «организовать работы, связанные с обработкой территории».