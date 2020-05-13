Вашингтон, , 05:36 — REGNUM Sony представила новый бренд PlayStation Studios, под которым будут объединены все игровые подразделения компании. Рекламный ролик был опубликован 12 мая на канале PlayStation.

Полноценный запуск бренда состоится в конце 2020 года, одновременно с релизом консоли нового поколения PlayStation 5. Представленный промо-ролик будет проигрываться перед заставками эксклюзивных видеоигр PlayStation, разработанных дочерними компаниями Sony, такими, как Naughty Dog, Sony Santa Monica, Bend Studio, Sucker Punch Productions, Guerrilla Games и другими. Элементы видеологотипа будут меняться по мере выхода новых игр.

Ранее Sony анонсировала выход нового видео с демонстрацией игрового процесса Ghost of Tsushima. Ролик длительностью 18 минут будет опубликован в рамках передачи State of Play 14 мая 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Sony анонсировала 18-минутное видео геймплея Ghost of Tsushima