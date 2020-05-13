Гонконг, Китай, , 05:36 — REGNUM Власти Китая отчитались об актуальном положении дел с заболеваемостью COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 13 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, на текущий момент в специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено 1047 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 991 человек уже покинул больницы по выздоровлению. Скончались четыре человека.

В САР Макао выявлено 45 подтвержденных случаев заболевания, из которых 42 человека уже выздоровели, погибших нет. На Тайване выявлено 440 случаев, включая семерых погибших. Госпитали Тайваня покинули 372 человека после выздоровления.

Общее число заболевших опасной инфекцией на территории материковой части Китая достигло 82 926 человек. Из них 78 189 человек благополучно выздоровели, еще 4633 человека продолжают получать медицинскую помощь.