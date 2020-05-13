Улан-Удэ, , 05:26 — REGNUM В Бурятию прибыли 74 местных жителя, работавших вахтовым методом на Чаяндинском месторождении в Якутии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, самолёт приземлился в аэропорту «Байкал» вечером 11 мая.

Их встретился специалисты санитарно-карантинного пункта Роспотребнадзора, медики и дезинфекторы. После проверки температуры у прибывших и дезинфекции багажа, их разместили в обсерватора, развёрнутом на базе гостиницы «Гэсэр».

"Весь задействованный транспорт (воздушное судно, автобусы, легковые автомобили) был подвергнут дезинфекционной обработке», — отметили в штабе.

Добавим, что 9 мая в Бурятию прибыла первая группа вахтовиков. Таким образом, всего из Якутии вывезено 182 человека. С 17 апреля они были вынуждены перейти на самоизоляцию в жилых вагончиках в связи с угрозой коронавируса. Как сообщало ИА REGNUM, возвращение их на родину стало возможным в начале мая.

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