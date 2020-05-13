Пекин, , 05:25 — REGNUM В общей сложности 18 пациентов были выписаны из клиник по всему Китаю по выздоровлению от COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 13 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 78 189 пациентов переболели новой коронавирусной инфекцией в Китае и были выписаны из госпиталей страны по выздоровлению.

При этом, общее число заболевших в стране достигло 82 926 за все время эпидемии, в то время как число погибших достигло 4633 человек. За прошедшие сутки в стране выявлено семь новых случаев COVID-19.