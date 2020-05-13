Шанхай, Китай, , 05:22 — REGNUM Один новый «импортный» случай COVID-19 подтвержден в Китае за прошедшие сутки, сообщает 13 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных», то есть привнесенных из-за рубежа случаев этой опасной инфекции в Поднебесной достигло 1692 за все время эпидемии. Новый случай приходится на Шанхай.

Из общего числа таких случаев, 1628 человек были выписаны из госпиталей Китая по выздоровлению, в то время как еще 64 человека остаются на лечении, из которых трое в — тяжелом состоянии. Смертей нет.

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