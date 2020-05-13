Пекин, , 05:18 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено семь новых случаев COVID-19, из которых один оказался «импортным», сообщает 13 мая агентство Синьхуа.

Один привнесенный из-за рубежа случай приходится на Шанхай, оставшиеся шесть местных — на провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР в рамках ежедневного отчета.

Еще один новый случай подозрения на инфицирование имеется в провинции Цзилинь. Смертей от опасной инфекции в Китае за прошедшие сутки не зафиксировано.