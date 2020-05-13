Пекин, , 05:11 — REGNUM Министерство общественной безопасности КНР запустила кампанию по борьбе с преступлениями, связанными со средствами к существованию людей, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Министерство призвало органы общественной безопасности по всей стране сфокусироваться на борьбе с организованными преступными группировками и разрушении криминальных сетей, А таже тесно интегрировать их усилия в ведущуюся сейчас кампанию против организованной преступности.

Те преступники, которые наносят вред здоровью людей и лишают их последних средств к существованию, должны понести максимально предусмотренное по закону наказание во имя защиты интересов людей и стабильности общества. Министерство также отчиталось, что с момента кампании 2019 года, которая стартовала 25 июля прошлого года, было раскрыто 39 тыс. дел в указанной выше сфере.