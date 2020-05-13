Мехико, , 04:46 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике увеличилось на 1997 и достигло 38 324, сообщил главный эпидемиолог мексиканского министерства здравоохранения Хосе Луис Аломиа 12 мая на встрече с журналистами.

Кроме того, за последние 24 часа в стране от COVID-19 умерли 353 пациента. Общее количество летальных случаев при данном заболевании достигло 3 926.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля заражение коронавирусом подтвердилось у министра государственной службы Мексики Ирмы Сандоваль.

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