Вашингтон, , 04:25 — REGNUM Гигантский Пикачу появился в игре Pokemon Sword and Shield в качестве рейд-босса. Об этом 12 мая сообщил портал Screen Rant.

Ивент (внутриигровое событие) получило название Gigantamax Pikachu. Отмечается, что монстр, получивший особые возможности, будет присутствовать во всех рейдах (сражениях с боссами для нескольких игроков), вне зависимости от звёздного рейтинга. Пока неизвестно, сколько продлится этот ивент.

В апреле 2020 года ИА REGNUM сообщило, что в игре Pokemon GO появилась «карантинная» функция. Геймеры получили возможность ходить в рейды не выходя из дома.

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