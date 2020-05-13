Купертино, США, , 05:41 — REGNUM Сотрудники американской компании Apple, ранее переведённые на удалённую работу из-за угрозы нового коронавируса, в ближайшие недели начнут возвращаться на свои рабочие места в офисы. Об этом 12 мая со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что руководство корпорации планирует поэтапно восстанавливать работу в первую очередь крупных офисов. Например, сотрудники штаб-квартиры компании — кампуса Apple Park в Купертино, штат Калифорния, вероятно вернутся к привычной работе уже в конце мая — начале июня.

В офисы будут прежде всего возвращены сотрудники, работа которых в удалённом режиме проблематична. Например, разработчики деталей для продуктовой линейки компании.

Второй этап, который может начаться в июле, вернёт в офисы ещё больше сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, около 20% производства смартфонов из Китая в Индию собирается перенести американская компания Apple, чтобы снизить зависимость от китайских партнеров.

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