Владивосток, , 04:18 — REGNUM В Приморском крае число выявленных заражённых коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 52 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Таким образом, на 13 мая в Приморье выявили носителей коронавируса — 1007 человек.

«14 пациентов в инфекционных госпиталях остаются в крайне тяжёлом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Тяжёлых — 43, из них тяжесть обусловлена коронавирусной инфекцией у 19 человек, другими соматическими заболеваниями — у 24 пациентов», — пояснили в минздраве региона.

Специалисты добавили, что за минувшие сутки 28 человек выписаны из больниц, в общем 268 приморцев победили коронавирус, 12 — умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве от COVID-19 за минувшие сутки скончались ещё 53 пациента.