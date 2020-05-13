Харбин, Китай, , 04:14 — REGNUM Все 409 подтвержденных «импортных» пациентов с COVID-19, въехавших в Китай через город Суйфэньхэ, остававшихся на лечении, были выписаны из больниц провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

В число пописанных входит 380 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 29 пациентов с бессимптомным течением заражения. Последние четыре пациента покинули госпитали города Муданьцзян 12 мая. Все они провели 14 дней под наблюдением врачей. Ни одного нового случая COVID-19 в провинции Хэйлунцзян не было выявлено за прошедшие сутки, сообщили в комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе было подтверждено 559 местных случаев заболевания опасной инфекцией. Власти продолжают поддерживать режим готовности к новой волне заболевания.

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