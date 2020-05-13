Вашингтон, , 04:07 — REGNUM Разработчики игры The Sims 4 подтвердили, что в июне 2020 года они выпустят бесплатное дополнение с лестницами. Об этом 12 мая сообщил портал Digital Spy.

Лестницы появятся в симуляторе жизни вместе с запуском следующего дополнения Eco Lifestyle. Таким образом, геймеры смогут использовать их с 5 июня 2020 года.

«Лестницы станут обновлением базовой игры, которое выйдет при запуске. Eco Lifestyle выйдет с дополнительным вариантом», — написал разработчик SimGuruGeorge, отвечая на вопрос фаната.

Он также добавил, что геймеры будут сами решать, где размещать лестницу, снаружи или внутри дома.

Создатели The Sims 4 анонсировали «экологическое» дополнение Eco Lifestyle 6 мая 2020 года. Они опубликовали соответствующий трейлер на YouTube-канале игры.

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