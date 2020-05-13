Гуанчжоу, Китай, , 04:07 — REGNUM Таможня провинции Гуандун на юге Китая задержала 13 подозреваемых в контрабанде огромного числа птичьих гнезд в Китай, которые являются деликатесами и используются при варке супов, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Таможенные власти города Гуанчжоу, столицы региона, раскрыли семь банд контрабандистов, изъяв у них около 339 кг съедобных птичьих гнезд с 8 мая текущего года. Предварительное расследование показало, что бандиты переправляли гнезда по почте из Малайзии в Гонконг, прежде чем ввезти их на материковую часть Китая для продажи.

Бандиты были вовлечены в контрабанду почти 19 тонн съедобных птичьих гнезд на общую сумму около 133 млн юаней (около $18,76 млн). Дальнейшее расследование продолжается.