Вашингтон, , 03:59 — REGNUM Количество умерших из-за заболевания COVID-19 в США может достигнуть 147 тысяч к началу августа этого года, заявил директор Института медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон доктор Кристофер Мурри 12 мая в эфире телеканала CNN.

Так, по его словам, на 4 августа в США будет зарегистрировано 147 040 смертей от данной болезни. В этот день, согласно прогнозам, в стране скончаются минимальное количество пациентов — 108, если вести наблюдение с 22 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, число летальных исходов от COVID-19 на 12 мая в США составило 80 787.

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