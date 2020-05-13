Пекин, , 03:41 — REGNUM Люди выстроились в очередь у входа в Национальную библиотеку Китая в Пекине после ее открытия 12 мая спустя месяцы карантина в связи с COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Библиотека постепенно возобновляет предоставления услуг вроде выдачи книг на дом, фотокопирования, а также целого ряда других. Один из самых популярных читальных залов на 90 мест был полностью забит всего за шесть минут с момента открытия, сообщили в библиотеке.

Тем не менее, число посетителей библиотеки ограничено 1200 человек в день, а сами гости должны располагаться на расстоянии социальной дистанции. Люди также должны заранее бронировать билеты в интернете через приложение WeChat или по телефону. Они должны носить лицевые маски, а также показывать паспорт здоровья и замерять температуру тела на входе.